Promettevano investimenti finanziari sicuri, 3 indagati

Roma, 3 giu. (askanews) - Maxi operazione della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e sequestro di 1.500.000 di euro nei confronti di tre persone appartenenti ad una associazione a delinquere dedita alla truffa aggravata mediante la raccolta e gestione di risparmi, la vendita di strumenti finanziari fasulli e a struttura piramidale, a danno di oltre un centinaio di risparmiatori dislocati su tutto il territorio nazionale.

I clienti, infatti, con la falsa promessa di un investimento finanziario sicuro, a breve termine e dagli elevati ritorni economici, venivano inseriti in schemi piramidali di nuova generazione che, di fatto, consentivano ai truffatori di impossessarsi illecitamente di ingenti capitali.

Gli indagati, inoltre, facevano sottoscrivere polizze assicurative fittizie a garanzia degli investimenti incoraggiando cosi i potenziali clienti a stipulare le polizze.

Nel corso delle perquisizioni, le Fiamme Gialle hanno individuato anche un terreno agricolo con fabbricato rurale dove erano state collocate due casseforti blindate ad armadio di grandi dimensioni. All interno, la Guardia di Finanza ha scovato: 51 diamanti di diverse carature, 125 orologi di pregio, 3.398 monete (tra cui n. 3.368 medaglie commemorative in bronzo) 624 pezzi tra anelli, bracciali, pendenti, orecchini, accendini, collane, spille e pietre preziose, il cui valore complessivo, in corso di valutazione, ammonterebbe a circa un milione di euro.