Musica, le orchestre si riorganizzano: sognano il ritorno live

Milano 1 giu. (askanews.it) - La musica deve pensare a come riorganizzarsi per tornare a vivere e far vivere l'emozione dell'esibizione dal vivo. Comprese anche le orchestre come LaFil, nuova filarmonica di Milano che mette insieme maestri d'esperienza con giovani talenti. Un progetto nuovo, bloccato poco dopo essere partito che però non si ferma, ma cerca nuove strade, spiega Luca Formenton, presidente della Fil (e del Saggiatore) dopo aver passato mesi difficili.

"Li abbiamo usati per riorganizzarci, per riorganizzare la comunicazione, i social ma soprattutto per prepararci al futuro, adesso con la messa in onda in Rai dei nostri concerti dello scorso anno, ma soprattutto futuro nel prossimo settembre dove stiamo immaginando una grande manifestazione che metterà insieme streaming e musica dal vivo, quello che noi speriamo per poter finalmente tornare al pubblico che ci ha seguito in questi mesi con grande passione".

Passione forte ma troppo sottovalutata, dice il maestro d'orchestra della Fil, Marco Seco.

"In questo periodo abbiamo avuto modo di realizzare quanto chi fa arte e fa cultura nel nostro Paese non venga non solo tutelato ma spesso riconosciuto".

"Oggi più che mai all'Italia servono artisti che raccontino storie per coltivare in oguno di noi la nostra identità più intima, tornare a essere anche uomini di arte, italiani e cittadini del mondo", ha concluso.