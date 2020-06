Coronavirus, Fase 2: primo week end lungo col ponte del 2 giugno

Como, 1 giu. (askanews) - L'ultimo weekend del mese di maggio 2020 ha coinciso anche con il primo ponte italiano post lockdown per la pandemia di Covid-19, quello del 2 giugno.

Celebrazioni ridotte per la Festa della Repubblica e tanta amarezza per le vittime causate dal coronvirus eppure - anche in Lombardia, la regione più colpita dall'epidemia che resta osservata speciale anche nella Fase 2 per il numero di contagi giornalieri ancora importante seppur in calo - la voglia di uscire e godersi una passeggiata dopo 3 mesi di isolamento domiciliare ha spinto piccoli manipoli di persone a sfruttare le belle giornate per due passi e una boccata di "nuova normalità".

Qui siamo a Como, sulle rive dal lago. Diversi i turisti - non tantissimi a causa delle restrizioni alla mobilità infraregionale in corso ancora per qualche giorno - per lo più disciplinati e coscienziosi. Molti sono in biciciletta o in monopattino, quasi tutti con la mascherina indossata in modo corretto.

I pattugliamenti delle forze dell'ordine, comunque, hanno fatto da deterrente e per i pochi trasgressori, per lo più giovani, è bastata una reprimenda per tornare nei ranghi.

Aperti - e frequentati - anche diversi bar e ristoranti, sempre nel rispetto delle norme igieniche e di distanziamento di sicurezza. Insomma, il new normal comincia a essere digerito anche perché gli italiani, lombardi in testa, non hanno nessuna voglia di un nuovo drammatico lockdown e - se è vero che, tra controlli, tracciamenti e potenziali quarantene, ci saranno comprensibili difficoltà per i viaggi all'estero - è altresì vero che l'Italia è e resta uno dei Paesi più belli del mondo dove trascorrere le proprie vacanze.