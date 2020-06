Vittorio Grigolo all'Arena di Verona canta l'Inno di Mameli

Verona, 1 giu. (askanews) - La bellissima e potente voce del tenore Vittorio Grigolo per l'Italia. Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, andrà in onda su RAI1 alle ore 20.35 (dopo il TG1) l'emozionante esibizione del tenore internazionale che in questi giorni ha registrato la sua interpretazione de "Il canto degli italiani", l'Inno di Goffredo Mameli e Michele Novaro, all'interno dell'Arena di Verona.

In questi mesi l'Inno di Mameli, risuonato dai balconi di tutta Italia, ha rappresentato un ringraziamento per infermieri e medici durante l'emergenza sanitaria e un messaggio di forza; ora, nell'interpretazione di Vittorio Grigolo in una suggestiva Arena di Verona senza pubblico, vuole simboleggiare fieramente una nuova speranza per il futuro.

L'Inno è stato eseguito in una versione orchestrata e diretta dal Maestro Diego Basso. Supervisione Tony Renis.

Da un'idea di Federico Sboarina, Sindaco di Verona e Presidente della Fondazione Arena di Verona, e Gianmarco Mazzi, amministratore delegato della società Arena di Verona S.r.l. e direttore artistico dell'Arena di Verona per i concerti "live" e gli eventi TV.