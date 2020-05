La "Rivoluzione gentile" nella biografia di Renzo Arbore

Roma, 29 mag. (askanews) - Arriva in libreria "Renzo Arbore e la rivoluzione gentile", la biografia ufficiale dello showman foggiano che da oltre mezzo secolo regala sorrisi e allegria agli italiani di tutte le età.

Il libro, scritto dal giornalista palermitano Vassily Sortino, ripercorre la carriera di Arbore nelle sue mille sfaccettature.

E' più di una biografia ufficiale spiega l'autore.

"In realtà è una dimostrazione scientifica di come quest'uomo ha cambiato il modo di fare radio, tv e ascoltare la musica in Italia".

Un ritratto a tutto tondo di Arbore: dalle sue passioni da ragazzo fuori dall'ordinario ai suoi progetti attuali. Pagine che raccontano con dovizia di particolari una vita affrontata senza mai smettere di sorridere e usando parole giuste e mai urlate, cambiando l'assetto mediatico interno ai più grandi mezzi di intrattenimento del Paese. Ci sono anche

interviste inedite a personaggi come Nino Frassica, Fiorello, Pippo Baudo, Gianni Boncompagni, Linus, Luciano De Crescenzo e tanti altri.

"Io ritengo sia l'ultimo artista plurigenerazionale che abbiamo in Italia, lui è l unico capace di fermare davanti alla tv e alla radio generazioni di ragazzi e anziani e metterli d accordo con il sorriso, ha portato nel mondo dello spettacolo l improvvisazione, prima di lui l impostazione era tutta scritta, c era un copione da seguire, Arbore ha sconvolto tutto portando insomma la parola comune, come si parla per strada, questa è la sua grande rivoluzione, gentile perché è stata fatta con il sorriso e l allegria".

"Una rivoluzione gentile" ha scritto lo stesso Arbore nell'introduzione. "Il senso di rivoluzione è dentro di me, nel mio dna".