AbbraccioTricolore giorno 4, le Frecce arrivano a Napoli

Napoli, 28 mag. (askanews) - Quarto giorno del tour aereo nazionale #AbbraccioTricolore delle "Frecce tricolori" per il 74esimo anniversario della Repubblica italiana, dedicato a chi sta combattendo la pandemia di Covid-19 e alle vittime del coronavirus Sars-Cov2.

La Pattuglia acrobatica nazionale ha sorvolato Catanzaro, Bari e Potenza prima di arrivare a Napoli, attesa da tantissime persone, tutte rigorosamente in mascherina.

Pochi gli assembramenti da parte dei cittadini campani che, in larga parte, hanno rispettato i richiami al senso di responsabilità e al distanziamento sociale chiesto dal prefetto. Nella mattinata di giovedì 28 maggio era stato anche lo stesso solista delle Frecce tricolori, il maggiore Massimiliano Salvatore, Pony 10, campano di Benevento a rivolgere un appello ai suoi corregionali.

"Mi raccomando fate come noi - ha detto - mantenete la distanza di sicurezza e godetevi il nostro abbraccio tricolore".

Le Frecce prima di tornare a terra hanno sorvolato anche Campobasso, in Molise. Il tour #AbbraccioTricolore si concluderà il 2 giugno a Roma per la Festa della Repubblica che quest'anno non vedrà la tradizionale parata ai Fori imperiali.