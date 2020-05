Gualtieri: in Italia Recovery Plan con confronto parti sociali

Roma, 27 mag. (askanews) - "Siamo impegnati nel predisporre un vero e proprio piano strategico per la ripresa che si colloca in un orizzonte che vede oggi molto positivamente la Commissione Ue nel dare una proposta ambiziosa. Proposta che si finanzierà anche anche con l'emissione di titoli comuni, per sostenere l'Unione e gli Stati membri nello sforzo di rilanciare l'economia e la crescita ma anche di indirizzarle verso obiettivi di sviluppo sostenibile e inclusivo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri commentando, durante il question time alla Camera, la proposta della Commissione Ue sul Recovery fund.

"In questa cornice europea noi definiremo attraverso un dialogo con tutte le forze sociali e un confronto in Parlamento gli indirizzi del Recovery Plan dell'Italia per dispiegare risorse e strumenti per rilanciare la crescita e l'occupazione", ha aggiunto.