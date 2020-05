Gualtieri: il Dl rilancio base per grande piano di riforme

Milano, 26 mag. (askanews) - Affrontare la crisi per poi dare subito il via alla ripresa. Il ministro dell'Economia Gualtieri ha riassunto così gli obiettivi principali del decreto rilancio, in una audizione in Senato: "C'è quindi nel decreto l'impostazione per il rilancio dell'economia che il governo svilupperà con un grande piano di ipresa fatto di riforme e investimenti. E di questo piano ci sono alcuni primi elementi importanti che vanno oltre i mesi dell'emergenza, penso ad esempio alla definitiva eliminazione delle clausole di salvaguardia".

Un decreto "senza precedenti" ha sottolineato, che potrà anche cambiare in seguito all'intervento del Parlamento. "Pensiamo che il metodo del dialogo sia essenziale e contiamo sull'apporto del parlamento anche per poter ulteriormente migliorare questo decreto" ha detto il ministro.

Gualtieri ha ribadito l'impegno a realizzare "una riforma fiscale ispirata ai principi di semplicità, progressività, riduzione del carico fiscale sul lavoro e l'impresa, digitalizzazione e contrasto all'evasione fiscale". E ha annunciato lo sblocco di fondi da subito per i Comuni: "L'anticipazione del primo terzo per le risorse per i Comuni avverrà questo venerdì, già venerdì questo primo circa miliardo sarà immediatamente immesso e dato ai nostri enti locali, i comuni".

Riguardo al sostegno all'industria, il ministro ha sottolineato che il taglio dell'Irap da 4 miliardi riguarderà 2 milioni di imprese.