Appello di Shammah: Torniamo a teatro spalla a spalla col vicino

Milano, 26 mag. (askanews) - Andreè Ruth Shammah, anima del Teatro Franco Parenti di Milano, lancia un appello alla cultura. Un augurio e la speranza della direttrice artistica e regista teatrale, impegnata con #CasaParenti su You Tube e le sue pillole video.

"Gli artisti di teatro sono smarriti perché il teatro richiede presenza e ha sempre bisogno di rapporto. Mi auguro che si possa tornare ad avere la spalla contro la spalla del nostro vicino di posto, che è poi quello che rende il teatro un'esperienza eccezionale. Il teatro infatti è il luogo dove uno ascolta, dove non sta facendo qualcos'altro. Quando sei in una sala hai lasciato tutte le preoccupazioni fuori, spegni il telefonino, ti metti in ascolto. Il teatro è aspettare la risposta, ti aiuta a guardare la vita, ti analizza ti mette in rapporto ad altri uomini."

"Un giorno - continua Shammah - ricorderemo la fragilità di questo periodo, perché anche star fermi è un sentire, un modo di camminare. Mi auguro che tutte le cose positive che abbiamo scoperto di noi e del mondo, rimangano e che dimenticheremo le cose negative in nome di un nuovo gusto della vita. La vita è un movimento interiore ed esteriore".

SEC Newgate, agenzia di comunicazione internazionale, in occasione del reopening di tutte le attività ha realizzato un sondaggio tra i più importanti opinion leader italiani.