Bambino imperturbabile di fronte all'orso, la mamma racconta

Milano, 25 mag. (askanews) - Un orso spunta dai cespugli a pochi metri da un bambino, che invece di spaventarsi si allontana con grande calma, salvandosi. È l'incredibile avventura capitata in Trentino, sopra la malga di Sporminore, ad Alessandro, 12 anni, e alla sua famiglia, uscita per fare due passi in montagna.

"Ci siamo seduti sul prato e mio figlio si è allontanato di 10,20 metri per prendere delle pigne", ha raccontato ad askanews la mamma, Elisabetta. "Lì si è accorto dell'orso, ha chiamato il mio compagno (ndr l'autore del video) e ha detto: 'C'è l'orso!', poi gli ha chiesto di riprenderlo, non era spaventato".

"Io sono rimasta di sasso, al momento non mi sono resa conto, ho iniziato a pensare cosa si poteva fare, ma nel momento in cui realizzavo l'orso ha cambiato strada", ha spiegato.

L'avventura non ha lasciato cenni di spavento su Alessandro. "Lui è quello più contento, è sempre stato appassionato di animali, ora vorrebbe incontrare il lupo, speriamo non succeda", ha concluso la madre.