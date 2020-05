IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 25 MAGGIO

Milano, 25 mag. (askanews) - Le immagini dell'emergenza coronavirus da tutto il pianeta il 25 maggio.

USA

I cittadini newyorchesi tornano al mare: da Jones beach a Coney Island, hanno riaperto anche le spiagge dello Stato di New York, dove c'è stato uno degli epicentri maggiori dell'epidemia di coronavirus negli Stati Uniti, dove il bilancio dei morti per Covid-19 si avvicina a quota 100mila.

GRECIA

Scordatevi il caos delle piccole strade, sempre affollate, nel centro di Atene. Le piazze restano semideserte ma chi vuole adesso può comunque godersi un caffè in un terrazza all'aperto o mangiarsi un souvlaki nelle taverne. Riaprono i locali in Grecia una settimana prima del previsto per riaccogliere i turisti.

DANIMARCA

Riaperto al pubblico lo zoo di Copenaghen. Dopo una prima ipotesi di mantenere il lockdown fino a luglio, il governo danese ha deciso di allentare le restrizioni, vista la curva dei contagi. Lo zoo della capitale accoglie i visitatori da 160 anni.

IRLANDA DEL NORD

In tempo di covid 19 la messa può anche essere celebrata in un parcheggio, con il parroco in piedi su un furgone. Decine di fedeli hanno seguito dall'auto la messa del pastore Billy Jones a Bushmills fuori dalla chiesa battista di Dunseverick.

MESSICO

Giocano insieme e bevono il latte dal biberon "Pandemia" e "Quarantena", così sono stati ribattezzati i due piccoli di puma americano, una specie rara e in via d'estinzione, nati il 20 marzo al Bio Zoo Africa nella città messicana di Cordoba, solo cinque giorni dopo la tigre chiamata Covid sempre nello stato di Veracruz. "Pandemia" è la femmina, "Quarantena" il maschio, il proprietario del giardino zoologico ha deciso di dargli questi nomi "per sensibilizzare tutti a essere più responsabili e uniti come società di fronte alle crisi".