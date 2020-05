Nuova Zelanda, scossa in diretta tv: la premier è imperturbabile

Milano, 25 mag. (askanews) - "C'è il terremoto qui, Ryan. Una scossa niente male". Una imperturabil Jacinda Ardern, col sorriso sulle labbra, reagisce così ad una violenta scossa di terremoto in Nuova Zelanda, di magnitudo 5,9, che l'ha colta mentre stata rilasciando una intervista in diretta a Ryan Bridge, di AM Show, su TV3, televisione australiana.

"Vedete le cose muoversi dietro di me, The Beehive (l'alveare, Parlamento neozelandese) si muove più del resto" ha continuato Ardern. E quando Bridge le ha chiesto se se la sentiva di continuare ha risposto. "Stiamo bene, non sono sotto nessuna luce sospesa, mi sembra di essere in una struttura sana". Sempre col sorriso sulle labbra.