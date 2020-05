Marco Malatesta racconta la fotografia ne "La scultrice di luce"

Milano, 25 mag. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio del video ufficiale de "La scultrice di luce" (Pop Art /Azzurra Music), il nuovo singolo di Marco Malatesta.

Il brano è dedicato all'arte della fotografia e a chi sa scolpire luce con un piccolo gesto. È stato ispirato dalla figura della fotografa Tina Modotti, artista meravigliosa e attivista dei primi del novecento , commenta il cantautore abruzzese.

Ho accolto con emozione e rispetto la sfida di realizzare un video musicale che parla di fotografia. - afferma Fabrizio Catarinozzi - Nasco come fotografo e so quante infinite sfumature si celino dentro ogni immagine e in questo caso dentro ogni nota e ogni parola scelta dal cantautore. - conclude il regista - Il mio intento è stato quello di coniugare e armonizzare l'arte della fotografia con la seduzione della musica, tentando di farmi io stesso "scultore di luce" .

"La Scultrice di luce" è il nuovo singolo estratto dal disco "Il Burattino Delle Stelle". Questo lavoro discografico rappresenta una tappa importante del percorso artistico del cantautore abruzzese, che ha raccontato nel suo canale YouTube ( http://bit.ly/2nDZZI5), per la rubrica "I Ganci del Burattino", la genesi delle nove canzoni, che compongono l album e le sensazioni vissute nell'ascolto dei dieci dischi fondamentali, che lo hanno influenzato durante la creazione del suo ultimo lavoro discografico.

Ad anticipare l'uscita del disco ad ottobre 2019 è stato il singolo "Svegliati". "Il Burattino Delle Stelle" è un album cantautorale moderno, in cui musica e parole si accompagnano in una danza fatta di storie e personaggi, dove gli umori si incrociano con gli amori e le sensazioni con i profumi della migliore musica italiana.