Virginia Raffaele diventa una contrariata Bianca Berlinguer

Milano, 22 mag. (askanews) - Virginia Raffaele veste i panni di una contrariata Bianca Berlinguer mentre se la prende con tutti a partire dal povero ospite in studio reo di averla interrotta: "Signor Pratesi, mi chiedevo come è stato per lei vivere la scissione collettiva del suo cranio? Tutto sicuro di sé poi un giorno liscio come un'iguana. Fa male, eh?". L'esilarante parodia sarà una delle tante maschere del Best Of "Facciamo che io ero - un'altra volta", il programma di Virginia Raffaele prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi in onda lunedì 25 maggio alle 21.20 su Rai2.