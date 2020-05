Gabriele Ciampi: ecco il mio nuovo singolo sul coronavirus

Roma, 22 mag. (askanews) - Esce in tutto il mondo "She Walks In Beauty", il nuovo singolo di Gabriele Ciampi, che coniuga il celebre poema di Lord Byron con la musica in un inno di speranza (pubblicato da Universal Music Group) dedicato all'emergenza mondiale della pandemia da coronavirus.

Il testo racconta di una donna che cammina attraversando la notte; tutto il meglio del buio e della luce si incontrano sul suo viso e nel suo sorriso.

Gabriele Ciampi si è affidato alla voce soul di Teura: un mezzo soprano naturale.