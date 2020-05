Roma, "ci siamo buttati con il delivery. Ripartiamo fiduciosi"

Roma, 21 mag. (askanews) - Vita dura per i ristoratori. Tra chi non riapre, chi ci prova ma con meno tavoli fa fatica, altri che si sono reinventati con il delivery durante il lockdown e ora continuano, affiancandolo alla normale ristorazione.

Come Stile Benaco, ristorante romano nel quartiere Salario-Parioli, vicino a Villa Ada. Hanno riaperto il 20 maggio ma già da aprile hanno iniziato con "Stile delivery" a domicilio, che ha riscosso successo, con una formula innovativa: meno piatti del menu abituale ma diversi ogni settimana e una speciale lunch-box della domenica a tema.

Davide Santucci, uno dei proprietari di Stile Benaco: "Ci siamo buttati, con discreto successo, abbiamo una clientela fidelizzata e un prodotto di punta, i Ro-ma-ki, una rivisitazione del sushi all italiana che ci ha permesso di prendere questa strada che manterremo sicuramente in questa prima fase di apertura, porteremo le due cose in parallelo".

I loro "Ro-ma-Ki", simili ai maki giapponesi ma rielaborati con elementi della cucina italiana e mediterranea, anche nel delivery sono andati a ruba. Si riparte quindi con ottimismo anche se dei circa 60 tavoli si è passati a 20. "Abbiamo preparato tavoli più grandi per far stare in sicurezza i clienti che ora è la cosa principale. Pensiamo che non bisogna fare errori, ricadere sarebbe gravissimo: manteniamo distanza tra persone allo stesso tavolo e tra i tavoli, infatti abbiamo perso circa il 60% dei posti disponibili. siamo comunque fiduciosi, sicuramente una lenta ripresa, ma siamo fiduciosi".