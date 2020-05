Dl rilancio, Conte agli italiani: fate le vacanze in Italia

Milano, 21 mag. (askanews) - In aula alla Camera durante la sua informativa sulla riapertura, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invita:

"Colgo l'occasione per invitare tutti cittadini a fare le vacanze in Italia, scopriamo le bellezze che ancora non conosciamo".

Applausi in aula.

"E torniamo a visitare, a godere di quelle che già conosciamo. È questo il modo migliore per contribuire al rilancio della nostra economia in questa fase di emergenza".