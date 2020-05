Migliaia di sfollati in India e Bangladesh per il ciclone Amphan

Roma, 19 mag. (askanews) - Non bastava il coronavirus. India e Bangladesh hanno iniziato a trasferire centinaia di persone per l'arrivo del super ciclone Amphan. I due Paesi prevedeno di spostarne in tutto oltre 2,3 milioni. In Bangladesh sono a rischio circa due milioni di cittadini che vivono lungo le aree costiere, mentre in India il provvedimento interessa circa 300mila persone del Bengala Occidentale e di Odisha.

Ma non è facile muovere le persone in sicurezza nei rifugi rispettando le misure di distanziamento sociale per il Covid-19. Il commissario speciale ai soccorsi dello Stato indiano di Odisha ha spiegato che il governo locale dovrà fare una valutazione tra le vite salvate dal ciclone e quelle che potrebbero essere messe a rischio di contagio del coronavirus. "Il distanziamento sociale è sicuramente un ottimo concetto, ma applicarlo nel modo più rigoroso in una situazione di disastro potrebbe non essere possibile", ha sottolineato.