Canada, tragico incidente per la pattuglia aerea "Snowbirds"

Kamloops, 18 mag. (askanews) - Tragico incidente aereo in Canada per gli "Snowbirds", la pattuglia acrobatica della Royal Canadian Air Force. Uno dei jet d'addestramento Canadair CT-114 Tutor usati dalla pattuglia ha avuto un problema subito dopo il decollo dalla base aerea di Kamloops, nella Columbia britannica ed è precipitato nel giardino antistante un'abitazione.

Nell'incidente ha perso la vita il capitano Jenn Casey, giornalista, Public relation officer e Speaker della pattuglia, in forza agli Snowbirds dal novembre 2018. Ferito il pilota, capitano Richard MacDougall, ricoverato in ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Quando il jet è diventato ingovernabile i due si sono lanciati fuori dall'abitacolo ma i paracadute dei seggiolini eiettabili non si sono aperti subito e l'impatto è stato fatale per il capitano Casey.

Gli snowbirds erano impegnati in un tour promozionale in Canada intitolato "Inspiration" per risollevare gli animi della popolazione in seguito alla pandemia di Covid-19.