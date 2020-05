Crozza-De Luca superstar: ora voglio condurre Sanremo

Roma, 16 mag. (askanews) - Torna "Fratelli di Crozza" - in onda venerdì in prima serata sul Nove - e Maurizio Crozza prontamente veste i panni di un De Luca Superstar dopo il "Fratacchione" a Fabio Fazio che ha fatto impazzire il web, dove ultimamente ha superato addirittura Trump nelle dirette video: "Non è colpa mia se grazie a un inutile orpello come uno smartphone sono diventato il Presidente più popolare del mondo. E comunque a Sanremo come ospite non ci vado: o lo presento con Fiorello, ma come ospite se lo scordano!".