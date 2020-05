Sacher e Linzertorte: riaprono anche gli storici caffè viennesi

Roma, 15 mag. (askanews) - Anche i famosi caffè viennesi hanno riaperto le porte ai clienti dopo due mesi di chiusura per le misure messe in atto dal governo austriaco per combattere la diffusione del coronavirus.

Distanza e precauzioni, ma ora anche al celebre Café Sperl si può tornare a bere una tazza di tè accompagnata dalle mitiche torte austriache come la Sacher o la Foresta Nera.

Fondato nel 1880, questo locale al numero 11 di Gumpendorfer Strasse 11, nel sesto distretto di Vienna, vanta l'iscrizione nel registro austriaco dei luoghi storici. I suoi interni e le sue poltrone sono diventate famose anche al cinema, apparsi in film come "Before Sunrise" (1995) di Richard Linklater, con Julie Delpy e Ethan Hawke, e in "A Dangerous Method" (2011) di David Cronenberg con Keira Knightley, Viggo Mortensen e Michael Fassbender.