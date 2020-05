Rinnovabili, Starace: Covid non può che accelerare la transizione

Milano, 15 mag. (askanews) - Negli Usa il consumo di carbone è calato e tutti i nuovi impianti che producono energia elettrica sono alimentati con fonti rinnovabili. "La tendenza era già partita da 5-7 anni, quando è successo ciò che noi avevamo teorizzato: il costo di generazione di energia elettrica da parte di fonti rinnovabili diventava più conveniente di quello da energie fossili. Questo è un trend, sul quale il Covid non dovrebbe avere impatti". A dirlo è Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, in un intervento a "l'Italia che verrà" il talk on line condotto da Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola.

"Anzi, casomai il Covid accelera questa transizione perché rende necessario fare investimenti e rilanciare l'economia. E non c'è una utility al mondo che oggi di fronte alla scelta su come rilanciare gli investimenti si cominci a progettare impianti a carbone o a gas. Il tema è oggi è dover per forza transitare, velocemente, verso una generazione rinnovabile", ha concluso Starace.