Covid-19, la vita dei giovani italiani all'estero diventa un film

Milano, 15 mag. (askanews) - Le paure, le speranze e la quotidianità dei giovani italiani all'estero nel pieno della pandemia raccontate in un film. "Quarantined - European expat tales" ed è stato realizzato con i contributi video inviati da 22 ragazzi residenti in 11 Paesi diversi per motivi di lavoro o di studio, compresi alcuni cittadini stranieri residenti in Italia. Il film, con la regia di Filippo Castellano, è nato da un idea dell associazione Civetta ed è stato prodotto all interno del festival digitale Europe City Project, che dall 8 al 10 maggio ha raccontato ai giovani la complessità dell Europa in tempi di pandemia con decine di eventi online, tra i quali la proiezione del film. (visibile integralmente qui, https://europecityproject.com)