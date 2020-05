Fase 2, Bonetti conferma la possibilità di aprire i centri estivi

Roma, 15 mag. (askanews) - "Mi ero presa personalmente l'impegno, ma lo avevamo preso come Governo, che non ci saremmo scordati dei centri estivi e delle attività ricreative dei più piccoli, ma che li avremmo organizzati in sicurezza e così è. Abbiamo chiuso un percorso di elaborazione di linee guida e abbiamo ricevuto le raccomandazioni del comitato tecnico scientifico che hanno confermato la possibilità di trovare forme di organizzazione sicure per i centri estivi e le attività di gioco per i bambini sopra i tre anni. Oggi in Consiglio dei Ministri discuteremo di questo in modo tale che già dal 18 si possano aprire alcune attività all'aria aperta nei parchi e poi a partire dal primo giugno attività organizzate per i più piccoli". Lo ha detto Sky TG24 il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.