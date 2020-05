Il Volo, Dolce&Gabbana e Humanitas insieme per la ricerca

Milano, 12 mag. (askanews) - Insieme per la ricerca, insieme per ripartire. Il Volo è stato chiamato a supportare la nuova campagna digitale di Dolce&Gabbana DGFattoInCasa, dedicata all'eccellenza del Made in Italy, al riscoprire il valore dello stare in casa e volta a raccogliere fondi per supportare la Fondazione Humanitas Per La Ricerca.

Da oggi, martedì 12 maggio, è disponibile sulla pagina IG @dolcegabbana il contributo de Il Volo, realizzato rigorosamente nelle case dei tre cantanti, un mini live emozionante che esprime vicinanza e solidarietà in un momento particolare come quello che stiamo vivendo e in cui dobbiamo essere forti e uniti, anche se fisicamente divisi.

"Siamo felici di mettere le nostre voci a servizio di un progetto così in sintonia con i tempi che stiamo vivendo: #DGFattoInCasa di Dolce&Gabbana sottolinea l'importanza di tutti i lavori e in particolare quello di tutti i medici e dei ricercatori che si stanno impegnando per aiutarci ad uscire da questa emergenza sanitaria. Abbiamo scelto di cantare tre canzoni che rappresentano noi, il nostro amato Paese e la bellezza che sa diffondere in tutto il mondo: Grande amore, Nessun dorma e O Sole Mio. Speriamo attraverso la musica di portare un po di gioia nelle case dei nostri fan, che sono in tutto il mondo e che non vediamo l ora di riabbracciare, ricordando loro sia l importanza di comportarsi in modo coscienzioso, sia di sostenere la ricerca del prof. Mantovani" affermano Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto.

La campagna social, iniziata il 6 maggio, è composta per lo più da brevi workshops girati tra le mura domestiche. La raccolta fondi sostiene il progetto già esistente "Amore per la ricerca scientifica" con Humanitas University, al fine di supportare la ricerca e sostenere lo studio coordinato dal Prof. Mantovani, mirato a trovare una soluzione per debellare il COVID-19. Il progetto è sostenuto anche da INTESA Sanpaolo grazie a Forfunding.it.