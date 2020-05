Coronavirus, in Spagna aprono bar e caffè, sì a locali all'aperto

Tarragona, 11 mag. (askanews) - Dopo l'apertura agli sport all'aperto e alle uscite di un'ora per i bambini, il governo spagnolo ha stabilito che al di fuori di Barcellona e Madrid è possibile recarsi al bar e gustare un caffè nei locali all'aperto. Prime uscite prudenti a Tarragona e in tante cittadine turistiche della costa spagnola. I ristoranti con servizio di take away, i parrucchieri e altri negozi hanno già riaperto. Il governo centrale ha deciso che possono riaprire oltre ai bar all'aperto, con un terzo della capacità, anche gli hotel e strutture turistiche. Si potrà partecipare ai funerali. Lo scorso weekend a Barcellona è stato consentito di riaprire le spiagge dalle 6:00 alle 10:00 sotto la supervisione della polizia. Non è normalità ma gli spagnoli tra mille paure iniziano a uscire.