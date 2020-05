In anteprima "Pensiero fisso" il nuovo singolo di Fernando Alba

Milano, 9 mag. (askanews) - In antemprima il video di "Pensiero fisso" (Maqueta Records/Artist First), il nuovo singolo di Fernando Alba, che anticipa il terzo album di inediti. La canzone arrangiata e registrata in presa diretta (c/o Gli Artigiani Studio), è un pezzo rock grunge, che ci riporta alla realtà dopo una crisi di coscienza. Descrive in pochi versi chi siamo, personalità e gesti, riflessioni ad alta voce e sentimenti che nascono con le migliori intenzioni, per poi evolversi fino al disprezzo.

A proposito del singolo, Fernando Alba afferma: "Il mio 2020 è iniziato con un Pensiero Fisso, lavorare al mio album e partire da un primo singolo. Aprendo il cassetto, dove conservo le bozze delle mie canzoni, ho tirato fuori un foglio a caso e mi sono ritrovato in mano "Pensiero Fisso". Ricordo bene il momento in cui ho scritto questa canzone e soprattutto che le prime parole che ho cantato erano quelle del ritornello. - continua il cantautore - Quando in una canzone la prima cosa che scrivi è il ritornello possono succedere due cose: o diventa una hit oppure non la completerai mai. Fortunatamente, l'ho completata! Le ultime parole le ho scritte dopo aver girato il videoclip, ma oggi sono felice del risultato. Poteva rimanere solo un ritornello ed invece penso che sia una hit, rock, moderna e piena di significati".

Il videoclip diretto da Mattia Di Tella, è stato girato a Milano prima dell'emergenza sanitaria COVID-19. Le protagoniste sono 4 bellissime ragazze, molto diverse tra loro, che rappresentano i pensieri. Nel video si vede il loro ingresso nella vita del cantautore, che ha difficoltà a liberarsi di loro.