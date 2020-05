IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 8 MAGGIO

Milano, 8 mag. (askanews) - Alcune immagini dell'emergenza coronavirus da tutto il mondo.

USA

Una nuova vita per i casinò di Las Vegas. Chiusi per l'emergenza coronavirus gli spazi esterni dei palazzi del gioco d'azzardo sono diventati dei banchi alimentari. La maggior parte del cibo, distribuito a chi si mette in coda in auto, proviene dalle scorte dei casinò. Tonnellate di prodotti alimentari destinati a scadere in assenza dei clienti.

INDIA

Quando una data per un matrimonio indiano è fissata è difficile pensare a un rinvio. Capita così ai tempi della pandemia di sposarsi in streaming. Gli sposi divisi da migliaia di chilometri e gli invitati confinati in casa propria. I rituali sono però tutti rispettati, dai voti nuziali, ai balli tradizionali fino al pranzo di nozze. In attesa di tempi migliori

THAILANDIA

Riaprono a Bangkok i Cat Cafe, locali dove poter gustare un drink in compagnia dei felini. Dopo un mese di quarantena, per molti in isolamento solitario, gli amanti dei gatti possono godersi fusa e coccole anti-stress. Basta provare la temperatura all'ingresso per scongiurare eventuali contagi.

ROMA

Vento, onde e libertà: a Ladispoli tornano a volare i kite surf. Nel comune in provincia di Roma il sindaco ha autorizzato la ripartenza di questo sport sospeso fra acqua e aria. La distanza è rispettata: almeno venti metri fra un kite e l'altro.

GIAPPONE

Incontri ravvicinati del terzo tipo nell'Acquario di Yokohama. Pinguini a passeggio di fronte alle vasche dei leoni di mare, lontre faccia a faccia con i beluga. In mancanza di spettatori, visto che lo spazio è chiuso a causa dell'emergenza coronavirus, i custodi dell'acquario giapponese ne hanno approfittato per favorire l'incontro di specie diverse, vicini di casa che si possono incrociare solamente in occasioni eccezionali come questa.