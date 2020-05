L'alta moda sbarca nel mondo di Animal Crossing: New Horizons

Milano, 8 mag. (askanews) - Siamo tutti un po' fashion victim anche quando si gioca e nei momento difficili, prova ne è che ora l'alta moda sbarca nel mondo dei videogame. Grandi Maison Valentino e Marc Jacobs hanno realizzano le trasposizioni digitali dei loro capi e li hanno messi a disposizione di milioni e milioni di fan, dando il via a una tendenza che di fatto ha già coinvolto l'enorme e attivissima community di Animal Crossing: New Horizons. Da qui in poi, migliaia di utenti sparsi per tutto il globo hanno iniziato a creare capi d'abbigliamento di ogni tipo liberamente ispirati ai loro brand preferiti: da Balenciaga a Celine, da Chanel a Dior, da Burberry a Stone Island e tantissimi altri.

I personaggi del popolarissimo videogioco che celebra la felicità, che rilassa anima e corpo, ora vestono alla moda e nella ricerca della propria isola felice c'è anche spazio per l'eleganza.