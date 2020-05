In Francia un'autocertificazione per i viaggi oltre i 100 km

Parigi, 7 mag. (askanews) - I francesi dovranno portare con sè una nuova dichiarazione, una specie di autocertificazione, ogni volta che faranno un viaggio oltre i 100 chilometri; restano esentati coloro che si muovono all'interno dello stesso dipartimento di residenza. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, come parte delle misure destinate ad allentare il lockdown in Francia.

"Percorrere più di 100 chilometri all'interno del vostro dipartimento di residenza resta possibile senza restrizioni. Per controllare il limite dei 100 chilometri, pubblicheremo un nuovo documento, come questo. È facile da riempire, sarà disponibile sia su carta che in versione digitale sul sito del ministero dell'Interno. I controlli saranno effettuati nelle stazioni ferroviarie, presso i terminal aerei e in alcuni tratti dell'autostrada o delle strade ad alta percorrenza" .