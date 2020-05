Paolo Belli rivisita "Ci baciamo tutta la notte" in stile funky

Roma, 7 mag. (askanews) - Nuova veste per "Ci baciamo tutta la notte", uno dei pezzi più noti di Paolo Belli. Il cantante emiliano e i suoi musicisti hanno deciso di utilizzare il tempo a disposizione in questo periodo riarrangiando e pubblicando con una nuova anima funky uno dei pezzi più conosciuti del suo repertorio.

"Ci baciamo tutta la notte" è stata la fortunata sigla di "Torno sabato", storico programma di successo in prime time su Rai1 condotto da Giorgio Panariello con la partecipazione di Paolo Belli e la sua Big Band. In questo frangente così difficile, in cui il contatto umano è stato messo da parte per cause di forza maggiore, il brano può diventare un inno alla speranza e alla voglia di tornare a stare insieme per baciarsi e stringersi in un abbraccio.

Lo showman ha presentato questa nuova versione nel programma in streaming sui suoi canali social "Belli in casa". Il format è pensato come un vero e proprio show tv di prima serata con tanto di sigla, una versione di "Un Giorno Migliore" riarrangiata per l'occasione e realizzata dalla Paolo Belli Big Band. Gli ospiti si collegano da casa propria e, durante la diretta, contributi video mandati dalla regia si alternano a momenti di chiacchiere, risate e riflessione. Spazio ovviamente anche alla musica live e alle richieste da casa: gli spettatori infatti intervengono inviando messaggi che vengono letti in tempo reale.