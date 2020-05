Risate in streaming con Giovanni Vernia "Ancheioshowacasa"

Roma, 7 mag. (askanews) - Spettacoli rinviati, progetti annullati, tv da riprogrammare: l'emergenza sanitaria ha costretto a ripensare e a riformulare tutto, dagli spazi alla gestione del tempo. Locali, cinema e teatri chiusi, palcoscenici vuoti: per ora il sipario si apre su una platea, di fatto, vuota ma virtualmente immensa!

Nessun lockdown, infatti, è in grado di generare il "blackout" creativo di chi con le idee, vive: Giovanni Vernia, attore, comico, e webstar da milioni di follower - all'alba del Decreto #IoRestoaCasa - ha lanciato la sfida, un esperimento live e un format pensato per il web, unendo il talento dell'intrattenimento alla sua popolarità sui social.

E nato cosi #ANCHEIOSHOWACASA, il nuovo social-show in diretta streaming che si adegua alle nuove disposizioni ministeriali, per dar vita ad un modo diverso di concepire lo spettacolo dal vivo e l intrattenimento.

Nessun palcoscenico o studio televisivo: Giovanni Vernia nella Fase 1 del lockdown ha aperto virtualmente le porte della sua casa al pubblico in un appuntamento quotidiano con il divertimento.

Nella Fase 2 l'appuntamento diventa settimanale e visto il successo viene "promosso" al preserale. Diversa la location perché dato che si può uscire andrà in onda dal tetto del condominio, una location surreale e ancora più divertente.

Ogni giovedì contemporaneamente su Facebook, Instagram, Twitter e su Youtube, dalle ore 18.40, o come direbbe l'attore, dalle "diciotto e quarantena", per rimanere in tema.