Australia, "Il cardinale Pell sapeva degli abusi su minori"

TELEVISIONE

Uomini e Donne, Tina punzecchia Sirius: "Sono ancora un'adolescente" dice al corteggiatore di Gemma

Tiene ancora banco a Uomini e Donne, storica trasmissione del primo pomeriggio di Mediaset, il Trono Over, con il corteggiamento che riguarda Gemma Galgani, 70 anni, e Nicola, in arte Sirius, che ha 26 anni. Il divario di età ha scatenato nelle scorse puntate l'opinionista Tina Cipollari ("Mi fai schifo, ma non hai vergogna di corteggiare un'anziana?", clicca qui) che nella puntata del 6 maggio ...