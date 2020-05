Spadafora: impossibile dare data certa per ripresa del campionato

Roma, 6 mag. (askanews) - Ad oggi non è possibile dare una data certa per la ripresa del campionato. Così il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha voluto mettere a tacere il dibattito degli ultimi giorni nel mondo del calcio che ha definito "incomprensibile". Rispondendo a una interrogazione parlamentare alla Camera sulle iniziative volte a promuovere un percorso condiviso sulle modalità di conclusione dei campionati di calcio, Spadafora ha chiarito:

"Per il calcio la Figc ha proposto un protocollo per gli allenamenti sul quale il comitato tecnico-scientifico ha ritenuto di voler fare approfondimenti. Il calcio tra l'altro non consente il mantenimento delle distanze di sicurezza e l'uso di dispositivi di protezione. Negli ultimi tre giorni però si è inasprito il dibattito politico e mediatico, anche abbastanza incomprensibile a mio parere agli occhi anche degli italiani che temono per la loro salute e il loro lavoro, stigmatizzato anche da parte delle tifoserie organizzate.

"Definire ora e subito la ripresa dei campionati contrasta con le esigenze di definire i passi sulla base dell'andamento dei dati. Le uniche date certe in Europa sono quelle dei paesi che hanno deciso di bloccare i campionati. Anche l'Inghilterra ha rinviato la decisione di una settimana sul riprendere gli allenamenti. Ribadisco la mia linea che è quella di tutto il governo e non è mai cambiata: auspichiamo che presto riprendano i campionati regolarmente ma ad oggi è impossibile dare una data certa; dobbiamo verificare la curva dei contagi nelle prossime due settimane e ricevere le valutazioni del comitato tecnico scientifico".

"Il mio impegno - ha concluso - si concretizza in due decreti approvati e uno che stiamo per approvare che contengono misure straordinarie adeguate alla situazione d'emergenza per limitare i danni al settori, il calcio tra questi, così come tutte le altre discipline sportive, sperando possano aiutare a ripartire il prima possibile e meglio di prima".