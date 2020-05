Ad Amsterdam i tavoli fuori del ristorante diventano micro-serre

Amsterdam, 6 mag. (askanews) - Il Mediametic art center di Amsterdam sta testando delle piccole serre, inizialmente utilizzate per dei progetti d'arte, come spazi di ristorazione a prova di coronavirus, mentre si attende l'autorizzazione del governo olandese per riaprire i ristoranti.

Nelle immagini del Mediametic art center il direttore e alcuni dipendenti si sono improvvisati clienti.

"Il coronavirus ci obbliga a ripensare la nostra ospitalità. Attualmente anche tutte le altre cose nel nostro art center sono state riconsiderate, ma servire cibo è uno dei nostri programmi. Avevamo già queste piccole serre qui per dei progetti artistici", ha spiegato il direttore Willem Velthoven.

"Abbiamo pensato, ok, proviamo a vedere cosa accade se ci sediamo in questi piccoli posti, è piacevole e possiamo servire in sicurezza, per ora funziona abbastanza bene". ha aggiunto.

"Stare insieme in grandi gruppi sarà probabilmente fuori moda per un po' di tempo, ma poter vivere una situazione di socialità e godere delle cose insieme è qualcosa che abbiamo desiderato ancora di più", ha concluso.