Covid-19, oltre 32mila morti: Regno Unito il più colpito d'Europa

Roma, 5 mag. (askanews) - Con oltre 32.000 persone morte a causa del coronavirus, il Regno Unito è il Paese più colpito di tutta l'Europa in termini di mortalità nella pandemia. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, 29.648 persone sono decedute per il Covid-19 in Inghilterra e Galles al 24 aprile. Se si aggiungono i decessi in Scozia e Nord Irlanda, il totale sale a 32.313 morti.

Il premier Boris Johnson ha rinviato la presentazione della sua "roadmap" per portare il Paese fuori dal lockdown, ma i media hanno anticipato alcune linee guida che saranno date per la convivenza con il virus negli uffici britannici. Si raccomanda ai datori di lavoro di minimizzare i rischi del contagio, imponendo severe misure di igiene, ricorrendo a turnazioni in entrata, nelle pause e in uscita ed evitando la condivisione degli strumenti di lavoro. Al personale più vulnerabile che non potrà lavorare da casa dovrà inoltre essere assegnato un ruolo il più possibile sicuro.

Intanto, il ministro della Salute Matt Hancock, anche lui guarito dal coronavirus come il premier Johnson, ha detto che si sta testando la app per il tracciamento, "Test, Track and Trace". Rispetterà la privacy dei cittadini ma permetterà di informare rapidamente il Servizio Sanitario Nazionale ai primi sintomi del virus tramite l'applicazione. E gli altri utenti con cui il possibile contagiato ha avuto contatti significativi negli ultimi giorni riceveranno un alert, insieme a consigli su cosa fare. Sarà poi integrata una funzione per poter ordinare un test.