Zucchero condivide sui social la performance a Venezia

Venezia, 5 mag. (askanews) - Zucchero "Sugar" Fornaciari ha deciso di condividere sui suoi canali social il video della sua esibizione, realizzata sabato 2 maggio in una deserta Piazza San Marco, sulle note di "Amore adesso!", adattamento del brano "No Time For Love Like Now" di Michael Stipe e Aaron Dessner con il testo in italiano a firma di Zucchero.

Un messaggio d'amore, un invito ad una ripartenza cosciente, un augurio di speranza e positività per la ripresa del Paese: è tempo soltanto di dare amore "non è più tempo di salmi e limiti, sussurri e prediche amore adesso, ora".