Ash Barty porta il tennis nel reparto Covid e gioca sull'eliporto

Roma, 5 mag. (askanews) - La numero uno del mondo del tennis Ash Barty e l'ex tennista australiano Pat Rafter hanno fatto visita a un ospedale di Brisbane, il Royal Brisbane and Women's Hospital, dove sono trattati la maggior parte dei casi di Covid-19 del Queensland, per dimostrare il loro sostegno agli operatori sanitari in prima linea e dare coraggio a chi sta combattendo contro il virus.

Prima di scendere nei reparti hanno improvvisato una partita sull'eliporto dell'ospedale insieme ad alcune infermiere e i due tennisti si sono detti stupiti della loro bravura visto che avevano dichiarato di non aver mai giocato prima. "E' stato davvero incredibile entrare in uno dei reparti-Covid - ha detto poi Ash Barty - vedere come funziona tutto e come si opera. Ci sono molte persone, moltissimi eroi non abbastanza celebrati. Passano inosservati in questo momento, ma stanno facendo di tutto per curarci e tenerci al sicuro, per tenere al sicuro la comunità e fare in modo che tutti stiano bene. Quindi penso che sia davvero speciale per noi poter vedere questo dal vivo oggi".