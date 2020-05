Suonano "Star Wars" fuori dall'ospedale e fioccano gli applausi

New York, 5 mag. (askanews) - Il trombettista Dominic Derasse e il trombonista James Burton III, entrambi artisti di Broadway, hanno suonato fuori dal Mount Sinai Morningside Hospital a New York per sostenere i medici che lottano contro il coronavirus. Derasse improvvisa con una certa regolarità davanti agli ospedali della Grande Mela per rendere omaggio al personale sanitario. Tra i temi intonati dai due musicisti anche la sigla di "Star Wars" e "New York, New York", e gli applausi dei presenti sono fioccati vigorosi.