Confindustria: 50% di perdita produzione industria marzo-aprile

Roma, 4 mag. (askanews) - Gli industriali italiano vedono nero. Nei dati del Centro Studi di Confindustria nella Congiuntura Flash di maggio la produzione industriale in marzo e aprile ha registrato una perdita di oltre il 50% con una caduta senza precedenti".

Gli effetti delle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione del Covid-19 "hanno prodotto una caduta dell'attività senza precedenti nelle serie storiche disponibili. La fine del lockdown, a partire da oggi, non genererà però un veloce recupero perché le famiglie continueranno a essere prudenti e a risparmiare anche a scopo precauzionale, le imprese dovranno smaltire le scorte che si sono accumulate negli ultimi mesi mentre la domanda estera risentirà della contrazione corale dell'attività in Europa".

Nel secondo trimestre "c'è da attendersi una caduta del Pil italiano di almeno 8 punti percentuali" precisa Centro Studi di Confindustria, per questo è necessario fare di tutto per sostenere adeguatamente imprese e famiglie. La drammatica alternativa è un impoverimento generale e duraturo che riporterà i livelli di ricchezza indietro di quarant'anni".