IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 30 APRILE

Roma, 30 apr. (askanews) - Alcune immagini dal mondo dell'emergenza coronavirus il 30 aprile.

In India un meccanico costruisce la prima moto con il distanziamento sociale per portare la figlia a scuola

Un meccanico indiano ha costruito una moto con un distanziamento di un metro tra il conducente e il passeggero, un'idea geniale per rispettare le misure di sicurezza necessarie ai tempi della pandemia di coronavirus e - ha spiegato Partha Saha, 39 anni, di Agartala (Tripura) - necessaria per portare la figlia di 8 anni a scuola quando riprenderanno le lezioni.

Salvare la stagione turistica: a Madrid l'hotel a 5 stelle riapre con il test Covid agli ospiti

L'hotel a 5 Stelle Vp di Madrid ha intenzione di riaprire sottoponendo tutti i suoi clienti al test sul Covid-19 all'ingresso. La Spagna tenta in ogni modo di salvare la stagione turistica estiva, con questa idea e il mantenimento di distanze di sicurezza in spiaggia, la riorganizzazione dei ristoranti e il rafforzamento delle misure d'igiene.

I terrazzi dell'Avana come palcoscenici: atleti, ballerini e musicisti si esercitano sui tetti

Sui tetti dell'Avana atleti e artisti portano avanti i loro sogni: Adrian Sanchez, ballerino del Cuba national ballet, fa salti e piroette, William Roblejo suona il violino, Leydi Laura Moya, atleta di pentathlon, si esercita per il tiro a segno in vista delle Olimpiadi, e Daniel Gregorich, lottatore greco-romano, calma la sua ansia allenandosi anche lui pensando ai Giochi Olimpici.

L'aeroporto di Vilnius fermo per pandemia diventa un cinema all'aperto: per guardare i film in sicurezza

Centinaia di appassionati di cinema affluiscono nel principale aeroporto internazionale della Lituania, nella capitale Vilnius, per godersi il cinema all'aperto, a pochi metri dagli aeroplani bloccati a terra a causa della pandemia di coronavirus.

Lo street artist brasiliano Kobra unisce le 5 religioni in un murales. Il ricavato in beneficenza

Eduardo Kobra, un artista brasiliano famoso in tutto il mondo per i suoi murales colorati, ha ripensato la sua arte ai tempi del lockdown e nella sua San Paolo ha dipinto un murale in cui riunisce le cinque maggiori religioni del mondo, rappresentante ciascuna da un bambino che prega. Un appello all'unità e alla solidarietà. Il ricavato della vendita di alcune copie firmate e numerate andrà tutto in beneficenza.