Coronavirus, Meloni: Conte chiede pieni poteri? Diciamo no

Roma, 30 apr. (askanews) - "Presidente Conte, stiamo scherzando? Lei ci sta chiedendo di approvare una legge che dice 'Giuseppe Conte ha i pieni poteri'. Mi ricordo quando lei disse a Salvini che la sua concezione dei pieni poteri lo spaventava, e figuriamoci quanto ci spaventiamo noi, visto che lei non si è mai neanche fatto votare...".

L'attacco arriva da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, dopo l'informativa del premier Conte alla Camera sull'emergenza coronavirus e la fase 2.

Meloni attacca Giuseppe Conte e le modalità con cui il governo sta gestendo l'emergenza Coronavirus:

"Dieci conferenze stampa in due mesi, qualcuno sta pensando di venderle a fascicoli, in edicola, e poi diventano un cofanetto. Ma l'Italia non è un reality show, e non consentiremo che lo diventi".