Fase 2, Conte: ci saranno provvedimenti ad hoc per i bambini

Roma, 30 apr.

Il governo assicura "tutta l'attenzione necessaria" verso i problemi dei bambini e dei nostri ragazzi. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l'informativa sulla Fase 2 alla Camera.

"Dalla politica ci sarà tutta l'attenzione necessaria, anche con

provvedimenti dedicati, per i nostri bambini, i nostri ragazzi".

La situazione, ha spiegato, "rischia di amplificare ancora di più le diseguaglianze sociali. Non possiamo ignorare che per alcuni bambini e ragazzi il pasto della mensa scolastica è il pasto principale della giornata o che in alcune famiglie, specie in alcune parti del Paese manchino gli strumenti informatici per la didattica a distanza. Al contempo, le mure domestiche per alcuni possono peggiorare situazioni a rischio rispetto a cui la presenza scolastica è invece un presidio di inclusione".

Il governo, ha aggiunto Conte, "intende dedicare ai bambini e ai ragazzi lo spazio che meritano. Occuparsi di loro significa occuparsi del futuro. Nella fase 2 sarà cruciale anche preparare progetti territoriali, abbiamo già coinvolto gli enti locali per tutelare il diritto al gioco dei minori senza compromettere le norme di distanziamento sociale. Dovranno essere ripensati gli spazi educativi in forma dilatata e valutare la riapertura di nidi, centri estivi e spazi ludici per i nostri bambini".