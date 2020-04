Libano, nuova notte di violenti scontri a Tripoli

Tripoli, 30 apr. (askanews) - Ancora una notte di violenti scontri in Libano. Le proteste sono scoppiate soprattutto a Tripoli, con i manifestanti antigovernativi che si sono confrontati con i soldati per protestare contro il carovita, la corruzione e il sistema bancario. I dimostranti soprattutto giovani armati di bastoni e pietre, sono scesi in strada lanciato bombe incendiare nonostante le proibizioni per il lockdown legato all'epidemia da coronavirus.