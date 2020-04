IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 28 APRILE

Milano, 28 apr. (askanews) - Alcune immagini dal mondo dell'emergenza coronavirus il 28 aprile.

ARABIA SAUDITA

I fedeli musulmani pregano rispettando le misure di distanziamento sociale di fronte alla Kaba, nella Sacra Moschea nella città de La Mecca, il luogo più sacro all'islam. Ingresso per pochi nel mese del Ramadan.

AUSTRALIA

L'Australia ha cominciato ad allentare le restrizioni contro il coronavirus e ha riaperto anche le spiagge, fra cui la celebre Bondi Beach, tempio del surf chiuso da 5 settimane. Sì alle onde, ma resta il divieto di prendere il sole.

ARGENTINA

Il tango è danza, passione e contatto. Chiuse le milonghe per il Coronavirus, si seguono corsi on line di danza. Ma manca l'abbraccio fra i ballerini che è la ragion d'essere della danza argentina.

PARIGI

Le strade di Parigi sono deserte per le misure anti covid-19. Solo di notte si animano: ologrammi di zebre, pesci e altri animali illuminano la città per far sognare i parigini. Da un'idea dell'artista Alexandre Zanetti.

FLORIDA

In tempi di Coronavirus è tornato di moda il Drive In. Ad Ocala, in Florida, si registra il tutto esaurito come non accadeva da anni. Il cinema si guarda dall'auto, mantenendo la distanza di sicurezza.