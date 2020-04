Coronavirus, medici in Puglia: "Nessuno ci ha dato le protezioni"

Roma, 28 apr. (askanews) - I medici di base non hanno potuto lavorare in condizioni adeguate, con dispositivi di protezione individuali; non è possibile andare allo sbaraglio. La denuncia arriva da Dino Delvecchio, presidente dell'Ordine dei Medici sezione Barletta-Andria-Trani, in questa intervista ad askanews: "Se c'è stato un errore è stato quello di non investire sul territorio, da subito. La centralità del territorio come forma di prevenzione avrebbe dovuto prevedere che i medici di medicina generale fossero forniti dei Dpi, questo ci avrebbe messo nelle condizioni di essere di maggiore aiuto della popolazione. Se avessimo avuto i dispositivi potevamo essere anche impegnati direttamente nell'approccio a questa epidemia.

"Il problema è che non potevamo, e non possiamo ancora, andare allo sbaraglio. Nella regione Puglia nessuno ci ha dato, ce li siamo comprati, con i nostri fondi. Senza questi dispositivi, non si può andare a casa del paziente. Rischiavamo noi di essere degli untori. Noi non ci siamo sottratti alle nostre responsabilità, noi vogliamo curare la gente, lo abbiamo chiesto a gran voce, ma non possiamo andare allo sbaraglio. Dovete metterci nella condizione di farlo. Altrimenti succede come nelle altre regioni, dove i medici hanno pagato a caro prezzo, senza protezioni adeguate".