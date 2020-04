Fase 2, e le famiglie? Donne allarmate: il prezzo lo paghiamo noi

Roma, 27 apr. (askanews) - Sta per partire la fase 2 ma restano molti punti interrogativi, soprattutto per le famiglie e le donne. Dal 4 maggio le prime riaperture e il via a diverse attività, dal 18 i negozi. Ma come fare con i figli a casa e le scuole chiuse? Basta aprire i social network per leggere sfoghi di mamme che non sanno come organizzarsi, perché a sacrificarsi nella maggior parte dei casi, saranno loro.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, annunciando le misure del nuovo decreto, ha confermato la chiusure delle scuole fino a settembre. I genitori che devono tornare a lavorare però già si preoccupano. Il congedo parentale di 15 giorni per molti è esaurito, ne è stato annunciato un altro, così come un altro bonus baby sitter, ma al momento la misura non copre di certo le ore di una settimana lavorativa, neanche stando a casa se si pensa che i bambini vanno seguiti con la didattica a distanza e i più piccoli assistiti. Non tutti possono permettersi una baby sitter.

Quale soluzione quindi? I nonni? Non tutti li hanno a disposizione e sono comunque una categoria da tutelare in questo momento. Lo stesso decreto consente di visitare i parenti stretti ma con la distanza di sicurezza e le mascherine. Come potrebbero pensare ai nipotini? La ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, ha annunciato di voler portare sul tavolo del prossimo decreto un assegno per tutti i figli delle famiglie in base al reddito. Ma il 4 maggio è dietro l'angolo e molti non hanno ancora ricevuto il bonus babysitter.

Sembra che a a rimetterci siano sempre le donne, anche con questa emergenza coronavirus. Tra l'altro, a riaprire per ultimi, il primo giugno, saranno parrucchieri, saloni, centri estetici e massaggi, piccole imprese e attività per la maggior parte gestite da donne. Tre mesi di inattività e riaperture con restrizioni e regole rigide che ridurranno la clientela e i profitti per molte sono sinonimo di chiusura.