Facebook presenta Messenger Rooms per le videochiamate di gruppo

Milano, 27 apr. (askanews) -

Milano, 27 apr. (askanews) - Il lockdown per la pandemia da coronavirus ha provocato un autentico boom delle videochiamate non solo per motivi professionali, ma per l'insegnamento a distanza e per rimanere connessi con i propri cari. Le videochiamate sono infatti più che raddoppiate nei Paesi più colpiti dal COVID-19. Dopo Skype, Zoom, Teams anche Facebook lancia la sua video chat. Messenger Rooms è un nuovo servizio per videochat di gruppo. È possibile creare una Stanza virtuale direttamente da Messenger o Facebook e invitare chiunque a unirsi, anche chi non ha un account Facebook. Le Stanze non hanno limiti di tempo e presto potranno ospitare fino a 50 persone. Messenger Rooms è progettato tenendo privacy e sicurezza in cima alle priorità: Facebook non vedrà o ascolterà le chiamate.

In arrivo anche nuove funzionalità per i Video Live su Facebook e Instagram e l'ampliamento delle videochiamate di gruppo su WhatsApp: presto sarà possibile includere fino a 8 persone nelle videochiamate di gruppo.