Coronavirus, Conte: la fase 2 dal 4 maggio. Ecco tutte le tappe

Roma, 27 apr. (askanews) - Manca una settimana alla Fase 2. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa che il 4 maggio inizia un primo allentamento di alcune restrizioni imposte al Paese durante il lockdown, ripetendo più volte che la partita contro il coronavirus non è finita e permangono le regole di distanziamento sociale e di indossare guanti e mascherine. E' la fase di convivenza con il virus. Ecco le tappe annunciate.

"Dal 4 maggio riapre la manifattura, il settore delle costruzioni e il settore del commercio all'ingrosso funzionale alla manifattura, funzionale alle costruzioni". "E' evidente che uno sfogo commerciale è stato previsto, per il commercio al dettaglio abbiamo pensato al 18 maggio, e ancora con le dovute precauzioni nella stessa data abbiamo intenzione di riaprire musei, mostre e biblioteche e allenamenti in campo a squadre".

Sempre dal 4 maggio possibile fare attività fisica individuale, come la corsa, allontanandosi dalla propria abitazione e via alle sessioni di allenamento degli atleti professionisti, per gli sport non di gruppo, nel rispetto delle norme e a porte chiuse. Consentite le visite ai parenti stretti, a distanza e con le mascherine. Ma no ai ritrovi di famiglia. Il regime degli spostamenti rimane limitato, resta quindi l'autocertificazione. Va sempre dichiarata la ragione per cui ci si sposta, ma ora è permesso il rientro nel proprio domicilio o residenza.

Permane il divieto di assembramento, sia pubblico che privato. Non saranno consentiti party pubblici o privati ha sottolineato Conte. No alle messe, ma sì alle cerimonie funebri con la partecipazione di massimo 15 persone.

Ultima tappa di riaperture il primo giugno: "Dal primo giugno bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici, le attività di cura per la persona". Per la scuola se ne riparla a settembre.