Coronavirus, a Palermo esercito e Caritas in aiuto ai bisognosi

Palermo, 24 apr. (askanews) - Anche a Palermo la Caritas e l'Esercito italiano sono impegnati quotidianamente fianco a fianco nella distribuzione di sacchi di generi alimentari alle famiglie bisognose della città. Si tratta di un'evoluzione dell'operazione Strade Sicure che il governo regionale guidato dal presidente Nello Musumeci ha adottato alcune settimane fa.

Il generale Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell'esercito in Sicilia: "Siamo a disposizione per supportare le forze dell'ordine per la limitazione di questa pandemia".

I militari sono presenti sul territorio per il supporto nelle attività delle forze di polizia, nella sanificazione degli ambienti delle zone rosse oppure nel sociale con attività di supporto ai volontari della Caritas. Nella parrocchia di San Francesco di Paola, sono stati centinaia i sacchetti della spesa distribuiti in occasione del weekend e della festività del 25 aprile. Come ha spiegato il parroco, don Antonio Porretta: "Stiamo facendo la distribuzione dei viveri alle famiglie assistite in maniera continuativa dalla comunità parrochiale. Sonoi 250 nuclei. Ma in questo periodo distribuiamo spesa a tante altre persone che non sono della zona. Abbiamo da poco distribuito oltre mille pacchi spesa".